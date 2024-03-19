У Білому домі відреагували на "перемогу" Путіна на "виборах"

"Вибори" в РФ не відповідали жодним критеріям вільного і чесного голосування.

"Вибори" президента Росії, на яких знову було переобрано Володимира Путіна, не можна назвати чесними, а результат був визначений наперед.

Про це під час брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Представник Білого дому наголосив, що диктатор Путін закрив політичний простір та ув'язнив своїх політичних опонентів, а дехто з них взагалі трагічно загинув.

"Вони ("вибори" - Ред.) не були ні вільними, ні справедливими. Реальність полягає в тому, що Путін - президент Росії, і нам доводиться мати справу з цією реальністю", - наголосив Салліван.

За його словами, ці "президентські вибори" в Російській Федерації не були ані вільними, ані чесними. Втім, Путін залишається президентом країни-агресорки.

"Нам доводилося мати справу з цією реальністю під час війни в Україні, під час інших агресивних дій Росії, під час інших кроків, що суперечать національним інтересам США, які ми бачили з боку цього президента і Російської Федерації під його керівництвом. Ми будемо продовжувати мати справу з цією реальністю. Але ця реальність не заперечує того факту, що ці вибори не відповідали жодним критеріям вільних і чесних виборів", - сказав радник президента США з нацбезпеки.

Нагадаємо, Володимир Путін переміг на "виборах" президента Росії за підсумками підрахунку 100% протоколів. За підсумкової явки виборців у 77,44% по країні, 87,28% голосів набрав Путін.

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