У Білому домі все ще не повністю знайомі з планом Зеленського про перемогу України

Сполучені Штати поки що не були повною мірою поінформовані про план Володимира Зеленського щодо перемоги України у війні, розв’язаній Росією.

Про це сказав радник Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Ми не були повністю поінформовані про це», - зауважив він.

Таким чином представник Білого дому відповів на запитання про те, чи мав змогу Джо Байден ознайомитися з Планом перемоги Володимира Зеленського, і чи вважають Сполучені Штати його справді переможним.

Кірбі також не став уточнювати щодо планів можливої зустрічі президентів США й України, порадивши дочекатися офіційних оголошень. При цьому він не виключив можливості зустрічі Володимира Зеленського й Камали Гарріс.

«Як відомо, вона (Гарріс – ред.) кілька разів віч-на-віч зустрічалася з президентом Зеленським, і я знаю, що вона говорила з ним телефоном. Я майже не сумніваюся, якщо випаде така нагода, і вони обидва зможуть ще раз поговорити, вони це зроблять»,- зазначив представник Білого дому.

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