У Білому домі вважають хорошим знаком продовження діалогу з РФ щодо ситуації навколо України

У Білому домі вважають хорошим знаком продовження діалогу з РФ щодо ситуації навколо України

Триває дипломатична взаємодія.

Влада США вважає позитивним явищем те, що у зв'язку із ситуацією навколо України триває дипломатичний процес за участю РФ, країн Європи та Києва.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, - пише "Інтерфакс".

"Це хороший знак, що йде дипломатична взаємодія, тривають дискусії, у тому числі з російськими лідерами та офіційними особами, українцями та європейськими партнерами", - сказала вона.

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Відповідаючи на питання про перспективи деескалації ситуації на російсько-українському кордоні, Псакі сказала, що США стежать за ситуацією в регіоні, але наразі вона не має нової інформації з цього приводу.

Так, за інформацією української розвідки, від 6 до 10 грудня окупаційні війська РФ провели тренування з приведення у вищі ступені бойової готовності окремих мотострілецьких, артилерійських і танкових підрозділів.

Як повідомляли раніше, Росія зараз має понад 100 тисяч військових, які перебувають на території від анексованого Криму до північно-західного кордону РФ і Білорусі.

Варто додати, за даними Міноборони, українська армія налічує близько 250 тисяч військових, 200 тисяч резервістів у територіальних підрозділах та 400 тисяч ветеранів українсько-російської гібридної війни.

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