У Білому домі заявили про можливу зустріч Зеленського та Путіна: де саме

Зеленський і Путін / © ТСН

Реклама

Сьогодні, 17 жовтня, у Вашингтоні відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського. Однією з тем обговорення буде можлива зустріч Путіна й Зеленського.

Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила місцевим ЗМІ.

«Трамп обговорить сьогодні з Зеленським можливість зустрічі з Путіним», — повідомила Левітт журналістам.

Реклама

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після двогодинної телефонної розмови з Володимиром Путіним оголосив про домовленість провести особисту зустріч. За словами президента США, саміт, метою якого є «покласти край» війні в Україні, відбудеться в Будапешті. Цьому рішенню передуватиме зустріч високопоставлених делегацій обох країн.

Тим часом The Telegraph пише про те, що зустріч Трампа й Путіна в Будапешті — це шок для лідерів Європи, чого не скажеш про саму Угорщину. Її прем’єр Віктор Орбан насолоджується моментом, зокрема тому, що відносини з Києвом напружені. Орбан неодноразово обіцяв заблокувати вступ України до ЄС і продовжує стверджувати, що Київ «переслідує» угорську меншину.