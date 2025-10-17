ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
823
Час на прочитання
1 хв

У Білому домі заявили про можливу зустріч Зеленського та Путіна: де саме

Майбутнє переговорів з Росією, можливо, вирішиться сьогодні у Вашингтоні.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Зеленський та Путін

Зеленський і Путін / © ТСН

Сьогодні, 17 жовтня, у Вашингтоні відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського. Однією з тем обговорення буде можлива зустріч Путіна й Зеленського.

Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила місцевим ЗМІ.

«Трамп обговорить сьогодні з Зеленським можливість зустрічі з Путіним», — повідомила Левітт журналістам.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після двогодинної телефонної розмови з Володимиром Путіним оголосив про домовленість провести особисту зустріч. За словами президента США, саміт, метою якого є «покласти край» війні в Україні, відбудеться в Будапешті. Цьому рішенню передуватиме зустріч високопоставлених делегацій обох країн.

Тим часом The Telegraph пише про те, що зустріч Трампа й Путіна в Будапешті — це шок для лідерів Європи, чого не скажеш про саму Угорщину. Її прем’єр Віктор Орбан насолоджується моментом, зокрема тому, що відносини з Києвом напружені. Орбан неодноразово обіцяв заблокувати вступ України до ЄС і продовжує стверджувати, що Київ «переслідує» угорську меншину.

Дата публікації
Кількість переглядів
823
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie