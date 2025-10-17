- Дата публікації
У Білому домі заявили про можливу зустріч Зеленського та Путіна: де саме
Майбутнє переговорів з Росією, можливо, вирішиться сьогодні у Вашингтоні.
Сьогодні, 17 жовтня, у Вашингтоні відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського. Однією з тем обговорення буде можлива зустріч Путіна й Зеленського.
Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила місцевим ЗМІ.
«Трамп обговорить сьогодні з Зеленським можливість зустрічі з Путіним», — повідомила Левітт журналістам.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після двогодинної телефонної розмови з Володимиром Путіним оголосив про домовленість провести особисту зустріч. За словами президента США, саміт, метою якого є «покласти край» війні в Україні, відбудеться в Будапешті. Цьому рішенню передуватиме зустріч високопоставлених делегацій обох країн.
Тим часом The Telegraph пише про те, що зустріч Трампа й Путіна в Будапешті — це шок для лідерів Європи, чого не скажеш про саму Угорщину. Її прем’єр Віктор Орбан насолоджується моментом, зокрема тому, що відносини з Києвом напружені. Орбан неодноразово обіцяв заблокувати вступ України до ЄС і продовжує стверджувати, що Київ «переслідує» угорську меншину.