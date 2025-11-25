У Білому домі заявили про зрушення в підготовці "мирного плану": що відомо

США / © Getty Images

Сполучені Штати заявили про значний поступ у процесі підготовки «мирного плану», запросивши Україну та Росію до переговорів.

Про це прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила у соцмережі Х.

Як заявила Керолайн Левітт, протягом минулого тижня вдалося досягти «величезного прогресу на шляху до мирної угоди».

«Є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які необхідно врегулювати та які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та США», — написала вона у соцмережі Х.

Раніше у вівторок, 25 листопада, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про «продуктивні та конструктивні зустрічі», які відбулися у Женеві між українською та американською делегаціями.

За словами Умєрова, делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, які обговорювалися на цій зустрічі. Тепер українська сторона розраховує на підтримку європейських партнерів у подальших кроках.

Секретар РНБО також повідомив, що Україна очікує на організацію візиту президента України до США «у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом».

Раніше переговори з американськими та європейськими партнерами у Женеві прокоментував президент України Володимир Зеленський. За його словами, фінальний документ, який ляже в основу можливого мирного процесу, суттєво доопрацьовано.