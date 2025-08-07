ТСН у соціальних мережах

У Білому домі заявили, що зустріч Трампа та Путіна пропонує Росія

Ініціатива щодо зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Владіміром Путіним під час візиту спецпосланника Стіва Віткоффа до Москви походила від російської сторони.

Білий дім

Білий дім / © Associated Press

Ініціатива щодо проведення зустрічі між президентами США й Росії під час зустрічі спецпосланника Стіва Віткоффа в Москві походила від російської сторони.

Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Керолайн Лівітт, - пише Укрінформ.

“Як заявив сьогодні президент Трамп у Truth Social, під час зустрічі спецпосланника Віткоффа з президентом Путіним було досягнуто великого прогресу. Росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий для зустрічі як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським”,- зазначила Лівітт.

Вона також підкреслила, що Дональд Трамп прагне закінчення цієї війни.

Водночас вона не уточнила, чиєю була ініціатива провести спільну зустріч президентів США, України і Росії після можливих переговорів Трампа й Путіна.

У Кремлі назвали зустріч між Віткоффом і Путіним «конструктивною та корисною».

«Путін передав Сполученим Штатам деякі сигнали щодо українського питання. Відповідні сигнали також були отримані від президента Трампа», — повідомляли пропагандисти ТАСС про результати зустрічі.

Кремль заявив, що оприлюднить більше інформації про обговорений матеріал після того, як Віткофф доповість Трампу.

Президент України Володимир Зеленський, який розмовляв з Трампом після зустрічі Віткоффа та Путіна, сказав, що “здається, що Росія зараз більше схиляється до припинення вогню”.

“Тиск на Росію працює. Але головне, щоб вони не обманювали нас у деталях. Ні нас, ні Сполучені Штати”, — сказав український лідер у своєму зверненні в середу, 6 серпня.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що оголошення щодо застосування санкцій проти Росії буде зроблено після обговорень, пізніше у середу, 6 серпня.

