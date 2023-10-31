У Білому домі закликали не грати в політичні ігри через надання допомоги Ізраїлю та Україні 

Це сталося після того, як вони запропонували окремий законопроєкт із допомогою Ізраїлю без України коштом асигнувань Податкової служби США.

Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, - пише Укрінформ.

«Політизація наших інтересів національної безпеки – це приречена на провал справа. Вимога компенсацій за те, аби покрити основні потреби нацбезпеки США, такі як підтримка Ізраїлю та захист України від звірств і російського імперіалізму, не відповідає нормальному двопартійному процесу і може мати руйнівні наслідки для нашої безпеки та союзів упродовж наступних років», - йдеться в заяві.

Представниця Білого дому додала про «тверду згоду» обох партій у Конгресі стосовно того, що гуманітарна допомога має вирішальне значення для припинення страждань невинних людей у Газі, і це безпосередньо відповідає інтересам нацбезпеки США.

Також, за її словами, «є тверда згода обох партій в питанні, що нашим прямим інтересам національної безпеки відповідає допомога Україні». Існує також потужна підтримка питання щодо збільшення інвестицій у безпеку кордонів.

Вона підкреслила, що скорочення фінансування Податкової служби, яке пропонують республіканці, допоможе великим корпораціям уникати чесної сплати податків і таким чином призведе до збільшення бюджетного дефіциту.

«Гра в політичні ігри, що загрожують джерелам фінансування самооборони Ізраїлю зараз і в майбутньому, створить неприйнятний прецедент, який поставить під сумнів нашу відданість одному з найближчих союзників», - зазначила речниця адміністрації США.

Нагадаємо, що раніше республіканець із Луїзіани Майк Джонсон став новим спікером Палати представників у Конгресі США. Його вважають одним з найбільш відданих прихильників колишнього президента США Дональда Трампа.

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