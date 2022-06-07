У Білому домі запевнили, що США робитимуть усе для посилення оборонних й переговорних позицій України

У Білому домі запевнили, що США робитимуть усе для посилення оборонних й переговорних позицій України

Керівництво Сполучених Штатів Америки докладатиме всіх можливих зусиль для того, щоби Україна мала сильні позиції у протистоянні російській збройні агресії, а також за столом переговорів.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, - пише Укрінформ.

«Вони (українці – ред.) воюють за свою демократію, і ми робитимемо все, що можемо, щоби посилити їхні позиції, щоби вони могли захистити себе, а також, якщо з’явиться можливість для переговорів, вони могли їх проводити з позицій сильного», - зауважила речниця адміністрації Байдена.

Вона підкреслила, що саме Росія проявляє агресію та нападає на суверенітет і територіальну цілісність України.

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Зазначимо, що, починаючи від 24 лютого 2022 року, армія Росії, вочевидь, виконуючи накази Путіна, безперервно руйнує інфраструктуру України та вбиває цивільних. Зокрема, російські ракети знищують школи, дитячі садочки, лікарні, храми. А в Одесі військові РФ вбили 3-місячне немовля у багатоповерхівці.

Своєю чергою російські генерали чинять більший тиск на Володимира Путіна в міру того, як Росія зазнає катастрофічних втрат в Україні. Внаслідок цього, російські військові можуть "прибрати" президента Росії Володимира Путіна і зробити державний переворот.

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