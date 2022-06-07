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У Білому домі запевнили, що США робитимуть усе для посилення оборонних й переговорних позицій України

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У Білому домі запевнили, що США робитимуть усе для посилення оборонних й переговорних позицій України

Фото: Associated Press

Керівництво Сполучених Штатів Америки докладатиме всіх можливих зусиль для того, щоби Україна мала сильні позиції у протистоянні російській збройні агресії, а також за столом переговорів.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, - пише Укрінформ. 

«Вони (українці – ред.) воюють за свою демократію, і ми робитимемо все, що можемо, щоби посилити їхні позиції, щоби вони могли захистити себе, а також, якщо з’явиться можливість для переговорів, вони могли їх проводити з позицій сильного», - зауважила речниця адміністрації Байдена.

Вона підкреслила, що саме Росія проявляє агресію та нападає на суверенітет і територіальну цілісність України.

Зазначимо, що, починаючи від 24 лютого 2022 року, армія Росії, вочевидь, виконуючи накази Путіна, безперервно руйнує інфраструктуру України та вбиває цивільних. Зокрема, російські ракети знищують школи, дитячі садочки, лікарні, храми. А в Одесі військові РФ вбили 3-місячне немовля у багатоповерхівці. 

Своєю чергою російські генерали чинять більший тиск на Володимира Путіна в міру того, як Росія зазнає катастрофічних втрат в Україні. Внаслідок цього, російські військові можуть "прибрати" президента Росії Володимира Путіна і зробити державний переворот. 

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