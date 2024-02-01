У Білому домі запевнили, що у Конгресі США є двопартійна підтримка України

Адміністрація США не переконана, що процес ухвалення додаткової допомоги Україні провалився в Конгресі, оскільки зусилля продовжуються, і це фінансування, яке було узгоджене з українськими партнерами, є життєво необхідним зараз для України.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки України Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

У відповідь на запитання, чи вважає він, що законопроєкт з реформою на кордоні та допомогою Україні провалився, Кірбі відповів: «Ні».

Представник адміністрації наголосив, що не критикуватиме членів Конгресу.

«Ми віримо, що існує потужна двопартійна й двопалатна підтримка України. І керівники комітетів у Палаті представників – наглядового, з питань розвідки, закордонних справ – усі вони підтримують Україну», - зазначив Кірбі.

Він підкреслив , що переговори над законопроєктом, який зможе розблокувати допомогу Україні, продовжуються. І поки навколо цього питання точаться дискусії, Сполучені Штати вже понад місяць не можуть надіслати Україні допомоги, яка є вкрай необхідною.

«Це те, що нам потрібно, це було продумано, вивірено, вдумливо обговорено з нашими українськими колегами. Нам зараз потрібне це фінансування», - резюмував Кірбі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Напружена ситуація у Конгресі США! Грошей для України немає

Нагадаємо, до України приїхала заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд.

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