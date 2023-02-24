У Білому домі запевнили, що Україна має двопалатну підтримку в американському Конгресі

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, - пише Укрінформ.

«Коли справа доходить до питання допомоги Україні, я думаю тут, напевно, треба сказати, що ми бачимо двопартійну підтримку»,- зазначила речниця адміністрації Байдена.

Раніше конгресмени від Республіканської партії особисто відвідували Київ й зустрічалися з президентом Зеленським, запевнивши українців у своїй підтримці їхньої боротьби, свободи та демократії.

«Американці знають, про що тут йдеться. Вони розуміють, що на карту поставлена свобода, вони розуміють, що на карту поставлена демократія, і вони розуміють роль, яку ми відіграємо як держава в глобальному контексті», - наголосила представниця Білого дому.

Вона резюмувала, що це – ті речі, в які американці насправді вірять.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що США оголосять про пакет допомоги Україні на 2 мільярди доларів.

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