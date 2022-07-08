У Білому домі запевнили, що зміни в уряді Британії не вплинуть на підтримку України Заходом

Зміни в уряді Великої Британії не вплинуть на особливий союз між цією країною та США, а також на підтримку України з боку західних союзників на тлі російської агресії.

Так, США та НАТО продовжать підтримувати Україну.

Про це речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила на брифінгу 7 липня, пише "Укрінформ".

"Наш союз зі Сполученим Королівством продовжує бути потужним, наші особливі відносини з народом цієї країни продовжуватимуться, нічого не змінюється", – сказала Жан-П’єр.

Вона нагадала слова президента США Джо Байдена, сказані тиждень тому під час саміту НАТО в Мадриді. Він тоді підтвердив, що "країни НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях щодо захисту демократії в умовах жорстокої війни Путіна". За словами речниці Білого дому, це надалі "не змінюватиметься".

Жан-П’єр також запевнила, що Байден продовжить докладати зусиль для зміцнення альянсів, і не лише у форматі НАТО, але також у G7 на тлі глобальних викликів, зокрема й тих, які створює російська агресія.

Нагадаємо, 7 липня прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії.

Борис Джонсон йде у відставку: чому обурені його підлеглі та хто тепер підтримуватиме Україну

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