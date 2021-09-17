У Білому домі запевняють, що США не шукають конфлікту з Китаєм

У Білому домі запевняють, що США не шукають конфлікту з Китаєм

"Ми готові до жорсткої конкуренції з КНР", — сказала Джен Дженніфер Псакі.

Нове партнерство США з Великобританією та Австралією не спрямоване проти Китаю, а Вашингтон не прагнуть до початку конфлікту з Пекіном.

Про це заявила на регулярному брифінгу для журналістів прессекретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

За її словами, партнерство, про яке було оголошено, не націлені на якусь країну ". Як стверджувала Дженніфер Псакі, дана взаємодія" зосереджено на захисті стратегічних інтересів США і збереженні стабільності в регіоні.

"Що стосується Китаю, ми готові до жорсткої конкуренції з КНР, ми не прагнемо до конфлікту", — сказала прессекретарка Білого дому.

Вона нагадала, що президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін раніше в цьому місяці провели телефонну розмову. "Ми, звичайно, маємо намір підтримувати діалог на високому рівні між лідерами", — додала Дженніфер Псакі.

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Нагадаємо, що Вашингтон, Лондон і Канберра оголосили про формування нового тристороннього партнерства в сфері безпеки, націленого на регіони Тихого і Індійського океанів.

Пекін розкритикував ці плани, які, на думку цілого ряду авторитетних неурядових експертів США, спрямовані насамперед на стримування КНР.

Нагадаємо, 10 вересня президент США Джо Байден вперше за 7 місяців провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Сторони домовилися постійно підтримувати контакти для розвитку китайсько-американських відносин.

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