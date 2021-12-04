У Білому домі заявили про неприпустимість впливу Росії на рішення НАТО щодо розширення Альянсу

У Білому домі заявили про неприпустимість впливу Росії на рішення НАТО щодо розширення Альянсу

В Альянсі заявили, що зараз усі провокації походять від Росії.

РФ не повинна впливати на рішення НАТО щодо розширення Альянсу.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, пише "Інтерфакс".

"Питання про нових членів НАТО вирішують країни, що входять до альянсу, а не Росія. Так це працювало в минулому і працюватиме в майбутньому", — сказала вона на брифінгу, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи слід виявляти гнучкість і прислухатися до закликів Москви щодо розширення НАТО на схід.

"Зараз усі провокації походять від Росії, а не від США і не від України", — додала Псакі, коментуючи ситуацію на сході Європи.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що значна, незвичайна концентрація сил Росії на кордоні викликає тривогу, оскільки вона супроводжується посиленою риторикою.

Столтенберг закликав Росію до прозорості, деескалації та зниження напруженості та попередив, що агресія проти України обійдеться Росії дорого і матиме серйозні політичні та економічні наслідки.

"Ми завжди можемо сподіватися на краще, але маємо бути готові до гіршого", — сказав він, додавши, що Альянс буде підтримувати високий рівень військової готовності, залишаючись при цьому відкритим для діалогу.

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