У Білому домі заявили, що США просуватимуть українську Формулу миру

Сполучені Штати будуть просувати Формулу миру президента України Володимира Зеленського на міжнародній арені.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Білому домі, інформує Голос Америки.

Кірбі наголосив на важливості відновлення фінансової допомоги Україні збоку Сполучених Штатів. Він нагадав, що останні пакет допомоги для України був затверджений 27 грудня.

"Саме тому нам так важливо отримати додаткове фінансування…для нової допомоги Україні, щоб ми могли продовжувати її, тому що зрозуміло, що РФ продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та вести війну в Україні", — зазначив Кірбі.

На питання журналістів про переговори з Москвою, він відповів, що США ухвалили політику підтримки ініціатив, які надходять від України.

"Державний департамент опублікував протокол дискусії, яку провів із Президентом Володимиром Зеленським держсекретар Ентоні Блінкен. Джейк Салліван, звичайно ж, там був присутній. Однак вони говорили про важливість продовження глобальної підтримки України та про те, що відбувається на полі бою, як Зеленський бачить усе це. У Давосі Зеленський розповів про українську Формулу миру", — додав представник Білого дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц поїде до Сполучених Штатів у першій половині лютого, де проведе зустріч з президентом Джо Байденом, щоб обговорити допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина запропонувала Британії та Франції схему для озброєння Києва ракетами.

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