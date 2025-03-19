У Білому домі заговорили про "американське володіння" українськими електростанціями та АЕС

Американський лідер вважає, що володіння США атомними електростанціями було б найкращим захистом української енергетики.

Президент США Дональд Трамп вважає, що якщо США володітимуть об'єктами енергетики в Україні, то це буде найкращим засобом їхнього захисту.

Про це під час брифінгу 19 березня сказала речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Вона повідомила, що під час розмови із Зеленським Трамп обговорив українську електрогенерацію та атомні електростанції.

"Він сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими заводами завдяки своєму досвіду в електроенергетиці та комунальному господарстві", – повідомила прессекретарка.

Трамп вважає, що американське володіння цими станціями було б "найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 19 березня зателефонував Володимиру Зеленському. Підсумовуючи розмову, він заявив, що вона була успішною.

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