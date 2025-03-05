У Білому домі заявили, що Україна та США обговорили деталі зустрічі для переговорів

Україна та Сполучені Штати Америки обговорили дату й місце зустрічі для майбутніх переговорів, які будуть стосуватися заходів щодо закінчення розпочатої РФ війни.

Про це заявив радник з нацбезпеки президента США Майк Волц в інтерв’ю програмі "Fox & Friends", повідомляє Reuters.

"Ми вже говоримо про заходи зміцнення довіри, які потім будемо робити росіянам і перевіряти цю сторону", - наголосив він.

При цьому представник Білого дому не уточнив, якими будуть ці "заходи зі зміцнення довіри".

Зауважимо, що Волц назвав "хорошим, позитивним першим кроком" лист (допис в Мережі Х - Ред.) від президента України Володимира Зеленського. У ньому йдеться про те, що Київ готовий сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав важливого листа від президента України Володимира Зеленського про те, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир. Це повідомлення він зачитав у Конгресі та заявив про "сильні сигнали до миру від РФ".

Читайте також:

Повстання проти Трампа під час промови! Експерт розніс президента США в ефірі!