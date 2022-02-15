У Білому домі заявили, що візит Байдена до України наразі не планується

У Білому домі заявили, що візит Байдена до України наразі не планується

Водночас США перебувають у "постійному контакті з українським урядом".

Офіційний візит президента США Джо Байдена до України наразі не планується.

Відповідну заяву у понеділок, 14 лютого, озвучила заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Зараз у мене немає жодних планів поїздок, які я могла б оголосити або анонсувати", - зазначила вона, коментуючи інформацію про те, що український лідер Володимир Зеленський 13 лютого запросив Байдена до Києва.

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Нагадаємо, що на переконання президента України, візит очільника США міг би стати "вирішальним для стабілізації ситуації", послугувати "потужним сигналом" і посприяти деескалації.

Тим часом Жан-П'єр підкреслила, що США перебувають у "постійному контакті з українським урядом" і продовжують "тісно координувати свої дії з Україною, намагаючись знайти дипломатичне рішення для виходу з цієї кризи".

Раніше американський телеканал CNN із посиланням на власні джерела інформував, що "Зеленський просив Байдена якомога швидше відвідати Україну, але позитивної відповіді від Байдена не було", і називав поїздку президента США до України "вкрай малоймовірною".

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