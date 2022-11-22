У Білому домі заявляють, що не дозволять Ірану досягти потенціалу для створення ядерної зброї

Іранські ЗМІ пишуть, що Тегеран приступив до збагачення урану до 60%.
Американський президент Джо Байден обміркує варіанти дій щодо Ірану, аби не допустити отримання цією країною ядерного заряду.
Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише L'Orient Today.
Про це у вівторок, 22 листопада, на регулярному брифінгу для журналістів заявив
"Ми бачили цю інформацію, але я не вдаватимуся до будь-яких незалежних перевірок чи підтверджень", - прокоментував Кірбі повдомлення в іранських медіа про те, що Тегеран приступив до збагачення урану до 60% на ядерному об'єкті в Фордо, задіявши для цього каскад центрифуг IR-6.
За його словами, Білий дім має намір гарантувати, що будуть задіяні всі варіанти, доступні президенту. Щобільше, Кірб наголосив, що "вони (варіанти - Ред.) є".
"Без сумніву, ми не змінили нашу позицію щодо того, що ми не дозволимо Ірану досягти потенціалу для створення ядерної зброї", - додав Кірбі.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони США допускають, що через війну, розв'язану президентом Володимиром Путіним, у світі існує загроза поширення ядерної зброї диктаторами.
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