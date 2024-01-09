У Білому домі зібрали очільників оборонних індустрій США для інноваційних можливостей для України

Розмова була зосереджена на низці систем, у тому числі на безпілотних літальних системах.

Білий дім співпрацює з представниками промисловості щодо технологічних інновацій для України.

Про це пише Reuters.

Представники Білого дому зустрілися в понеділок із приблизно дюжиною керівників компаній венчурного капіталу, технологічної та оборонної промисловості, щоб підсилити зацікавленість адміністрації Байдена в підтримці доступу України до передового американського обладнання, повідомили високопосадовці адміністрації.

«Розмова була зосереджена на низці систем, у тому числі на безпілотних літальних системах, про те, як протистояти безпілотним літальним системам, а також на проблемі розмінування», — сказав один з офіційних осіб групі журналістів під час телефонної розмови після п’ятигодинна зустріч.

Джейк Салліван, голова Ради національної безпеки Білого дому, скликав зустріч, щоб підштовхнути до «оновленого акценту на допомозі Україні подолати ці ключові технологічні виклики, які вони визначили як гальмують їх прогрес і імпульс на полі бою», — сказав другий чиновник адміністрації. .

Ключові члени Ради національної безпеки зустрілися з керівниками промисловості Fortem Aerospace, оборонних технологічних компаній, таких як Palantir Technologies Inc (PLTR.N) і Anduril Industries Inc, а також виробника безпілотників Skydio серед інших, яких привезли до Білого дому.

Джейк Салліван відвідав принаймні частину заходу, як і його заступник Джон Файнер, який вів частину зустрічі, сказав один з офіційних осіб.

Представники адміністрації заявили, що зустріч у понеділок дала їм можливість дізнатися про нові можливості глибшої частини промисловості США в надії, що уряд зможе сприяти застосуванню цих інновацій в Україні.

Офіційні особи наголосили, що будь-які спроби підтримати Україну будуть обмежені без додаткового пакета допомоги на понад 100 мільярдів доларів, який президент Джо Байден закликав законодавців ухвалити, який включає близько 50 мільярдів доларів нової допомоги на безпеку для України, оскільки вона бореться з Росією, а також 14 мільярдів доларів. для Ізраїлю, коли він веде війну проти ХАМАС у Газі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден після укладення угоди щодо фінансування уряду 2024 року закликав республіканців у Конгресі схвалити додаткове фінансування. Йдеться про понад 60 мільярдів доларів для допомоги Україні.

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