У Білому домі зробили заяву про зутріч Трампа і Путіна

Зустріч президентів США та РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна відбудеться

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У Білому домі назвали особисту зустріч президентів США та РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна «неминучою» та такою, що може відбутися найближчим часом.

Про це заявив старший директор Ради національної безпеки Білого дому у боротьбі з тероризмом Себастьян Горка, передає Politico.

«Під час сьогоднішньої зустрічі високопоставлених дипломатів у Туреччині для продовження переговорів щодо припинення війни Росії в Україні, Горка наголосив на важливості „зупинення кровопролиття“ та залучення Володимира Путіна до переговорів», — йдеться у повідомленні.

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Водночас Горка визнав, що «угоди — це питання часу».

«Коли настає слушний момент, президент перебуватиме в одній кімнаті з Путіним», — сказав Горка.

Він також зазначив, що такий момент «неминучий», хоча й відмовився від будь-якої конкретики.

Нагадаємо, США готові до участі президента України Володимира Зеленського в саміті НАТО в Гаазі 24–25 червня 2025 року. Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що кілька країн-членів Альянсу вже порушували питання щодо участі Зеленського в заході, і Вашингтон не має нічого проти такого формату.

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