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У Білому дому відреагували на слова Байдена про невідправлення F-16 в Україну

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Білому дому відреагували на слова Байдена про невідправлення F-16 в Україну

Фото: Associated Press

Білий дім виступив на захист позиції Байдена не надсилати F-16 в Україну

У Білому домі виступили на підтримку позиції президента США Джо Байдена щодо невідправляння в Україну літаки F-16.

Мовляв, США уже надсилають або анонсували для допомогу для відправлення, включно з танками Abrams. 

Про це сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише CNN. 

«Що я можу вам сказати – це те, що є багато можливостей, які вже відправляються або будуть відправлені ближчими тижнями й місяцями», – заявив представник Білого дому.

Він підкреслив, що йдеться про виряджання військового потенціалу, який матиме критично важливе значення для ЗСУ для ведення бойових дій взимку, а також навесні.

Кірбі переконаний, що рішення про відряджання танків Abrams не було ухвалене надто пізно через повідомлення про захоплення РФ нових територій на сході України.

Винищувачі F-16 для України: чи можна отримати

Днями речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна почала готувати аеродромну інфраструктуру для винищувачів F-16. 

Очільник голова МЗС Нідерландів Вопке Гукстра повідомив, що уряд розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд.

Аналітики також підрахували, що "закрити небо" над Україною винищувачами F-16 стане майже у $30 млрд.

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Дата публікації
Перегляди
2064
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