У Білорусі назвали дві версії падіння ракети на своїй території

У Білорусі заявили, що ракета, яка впала вчора в Брестській області, може бути "навмисною провокацією ЗСУ".

У Білорусі висунули дві версії причин падіння ракети на їхній території. За однією з них – це спланована провокація Збройних сил України.

Про це заявив начальник зенітних військ Білорусі Кирило Казанцев. Відповідне відео опублікувало Міноборони РБ.

"В Іванівському районі була вражена засобами протиповітряної оборони ціль, яка прилетіла з української сторони. Бойові розрахунки відпрацювали штатно. Водночас щодо цього інциденту залишаються запитання. І ми розглядаємо дві версії: ненавмисний пуск зенітно-керованої ракети через низьку навченість розрахунку або несправність ракети, або це навмисна провокація Збройних сил України", – сказав Казанцев.

Ракета на території Білорусі

У четвер, 29 грудня, під час крайньої масованої атаки РФ ракета нібито впала на територію Білорусі. Державне інформаційне агентство "Белта", яке вважається наближеним до пресслужби Лукашенка, швидко назвало ракету українською.

За інформацією білоруських видань, ракета була знайдена в полі в Іванівському районі Брестської області.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що невдовзі українська сторона проведе об'єктивний контроль ситуації та повідомить інформацію щодо цього інциденту.

Водночас в Міноборони України заявили, що падіння ракети на території Білорусі під час масованого удару може бути російською провокацією, щоб втягнути цю країну у війну.

За словами радника Офіса президента Олексія Арестовича, українські спеціалісти не виключають, що російські війська могли спеціально запустити свої ракети так, щоб "з необхідністю повинна були впасти наша ракета на білоруську територію, відбиваючи цей удар".

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