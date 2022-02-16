У Білорусі після навчань не залишиться жодної одиниці російської бойової техніки - очільник МЗС республіки

У Білорусі після навчань не залишиться жодної одиниці російської бойової техніки - очільник МЗС республіки

Спільні російсько-білоруські військові навчання мають завершитися 20 лютого.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що після навчань у республіці не залишиться жодної одиниці російської бойової техніки.

Також читайте Міноборони Росії оприлюднило відео, як вивозить з окупованого Криму військову техніку

Про це він сказав 16 лютого, пише "БЕЛТА".

За словами очільника білоруського МЗС, Білорусь та Росія "цілком обґрунтовано проводять спільні навчання", адже на Заході свою активність виявляють підрозділи НАТО, зокрема у сусідніх з Білоруссю країнах.

"Жодного військовослужбовця, жодної одиниці бойової техніки (ред. - Збройних сил Росії) не залишиться після цих навчань", - сказав Макей.

Варто зазначити, що 10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022", що триватимуть до 20 лютого. Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія під приводом навчань перекинула до Білорусі найбільшу кількість сил від часів "холодної війни".

Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони Росії оголосили про завершення низки військових навчань та про початок відведення військ. Водночас Джо Байден заявив, що загроза повномасштабної російської агресії проти України і надалі є реальною. Сполучені Штати поки що не зафіксували відведення військ Росії від українських кордонів, де наразі перебуває 150 тис. російських солдатів, наголосив президент США.

Читайте також: