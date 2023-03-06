У Білорусі після пошкодження літака силовики проводять рейди та затримання у Мінській області

Уже два дні підряд у Мінській області Білорусу правоохоронці проводять рейди та затримання через пошкоджений літак у Мачулищі.

Про це інформує правозахисний центр "Вясна" у Telegram.

Співробітники КДБ арештовують усіх, хто переслідувався за адміністративно-політичними статтями з 2020 по 2023 роки. Після обшуків людей везуть до СІЗО КДБ.

Правозахисникам відомо не менше десятка таких випадків.

Нагадаємо, що раніше в Білорусі заявили літак ДРЛВ А-50У, який на аеродромі в Мачулищах атакували дрони, розпочав виконувати завдання на бойовому чергуванні. Але моніторингова група "Беларускі Гаюн" переконує, що цей літак справді злетів з аеродрому, але назад не повернувся. За інформацією спостерігачів, він відлетів на 325-й авіаційний ремонтний завод у російському Таганрозі і залишив повітряний простір Білорусі приблизно через 40 хв після зльоту.

Зауважимо, що внаслідок удару дронів російський літак ДРЛВ А-50У отримав критичні пошкодження передньої та центральної частини, зокрема, йому пошкоджено авіоніку та радіолокаційну антену радарного комплексу “Джміль”. Відповідальність за напад взяли на себе “білоруські партизани”. Силовики Лукашенка, начебто, знайшли поряд з місцем інциденту сумку з пультами керування дронами.

Пізніше на заводі підтвердили інформацію про ремонт літака в Таганрозі.

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