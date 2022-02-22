У Білорусі стартувало дострокове голосування на референдумі щодо Конституції

У Білорусі стартувало дострокове голосування на референдумі щодо Конституції

На референдум винесено одне питання: чи приймаєте ви зміни та доповнення до Конституції Республіки Білорусь?

У Білорусі стартувало дострокове голосування на референдумі щодо Конституції, яке триватиме від 22 по 26 лютого включно.

Завчасно можуть проголосувати виборці, які цього не зможуть зробити в день проведення референдуму 27 лютого, повідомляє БЕЛТА.

На території Білорусі утворено 5510 дільниць для голосування. Участки для голосування відкриті з 10.00 до 14.00 та з 16.00 до 19.00. При собі виборцю потрібно мати паспорт.

На референдум винесено одне питання: чи приймаєте ви зміни та доповнення до Конституції Республіки Білорусь?

Референдум проводиться шляхом голосування. Право брати участь у ньому мають громадяни, які досягли 18 років. Кожен учасник референдуму голосує особисто. При собі виборцю потрібно мати паспорт, або інший документ, що посвідчує особу.

Референдум вважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяло участь більше половини громадян, внесених до списків для голосування.

Нагадаємо:

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, яким призначив проведення референдуму щодо внесення змін та доповнень до конституції Республіки Білорусь на 27 лютого 2022 року.

Також Лукашенко не виключає ймовірність проведення дострокових президентських виборів. Проте, відбутися це може лише після змін до білоруської конституції.

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