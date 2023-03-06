У Білорусі Світлану Тихановську заочно засудили до 15 років колонії

У Білорусі Мінський міський суд у понеділок, 6 березня, ухвалив заочний вирок у кримінальній справі членів Координаційної ради білоруської опозиції. Так, колишній кандидатці у президенти Білорусі та опозиціонерці Світлані Тихановській заочно присудили 15 років позбавлення волі у колонії загального режиму.

Про це повідомляють ЗМІ РБ.

Колишнього міністра культури Павла Латушка заочно засудили до 18 років колонії. Трьом іншим фігурантам справи – Марії Мороз, Ользі Ковальковій та Сергію Дилевському – призначили по 12 років колонії.

"Усі обвинувачені визнані винними у змові, здійсненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом; створення екстремістського формування….публічних закликах до захоплення державної влади та вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі, в тому числі застосування заходів обмежувального характеру (санкцій) щодо Білорусі", - йдеться у офіційному вороку суду.

Вибори у Білорусі 2020 року

9 серпня 2020 року у Білорусі пройшли президентські вибори.

За даними ЦВК Білорусі, Лукашенко набрав 80% голосів, а Тихановська лише 10%.

Однак альтернативний підрахунок голосів виборців на інтернет-платформі "Голос" свідчив, що Світлана Тихановська виграла вибори президента Білорусі ще у першому турі – за неї проголосували 3 млн білорусів, за Лукашенка – 1,8 млн.

Тихановська не визнала результати виборів та оголосила себе переможцем. Після фальсифікації результатів виборів Білорусь сколихнули протести, люди почали збиратись одразу після закриття дільниць. Акції протесту в Мінську переросли в сутички, затримали десятки людей, десятки отримали поранення.

11 серпня 2020 року зранку Тихановська виїхала до Литви, де згодом записала звернення до білорусів. Опозиційна кандидатка досі перебуває за кордоном.

У 2022 році Світлана Тихановська оголосила про створення перехідного уряду Білорусі.

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