У Білорусі запроваджено режим контртерористичної операції

У Білорусі після появи повідомлень про заплановані "провокації" з боку "деяких суміжних держав" запровадили режим контртерористичної операції.

Про це заявив глава МЗС республіки Володимир Макей в інтерв'ю газеті "Ізвестія".

"Сьогодні, на жаль, світ став таким непередбачуваним, що ми не можемо нікому вірити. Тому ми маємо піклуватися про свою власну безпеку, виходити з того, що, як сказав президент Білорусі, ми маємо захистити своїх людей і зробити так, щоб ні на що один метр нашої землі не ступила нога окупанта, глава нашої країни провів низку нарад із силовими структурами, введено режим контртерористичної операції, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані чи не із захопленням окремих ділянок території Білорусі. ", — сказав він.

За його словами, "у цій ситуації жоден такий сигнал не повинен залишатися без адекватної реакції".

"Тому і Збройні сили Республіки Білорусь, і правоохоронні структури, і спецслужби готові дати відсіч будь-яким провокаціям, які можуть виникнути з боку суміжних держав", — зауважив міністр.

Загроза настання з Білорусі

У НАТО поки не бачать доказів того, що Білорусь хоче брати активну участь у війні проти України.

В українському МВС заявили, що на кордоні з Білоруссю проходять оборонні заходи, щоби ВСУ змогли дати відсіч ворогові ще на початку спроби зайти на територію держави. Ситуація, яка була на 24 лютого, точно не повториться.

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