Олександр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що білоруський народ у своїй країні зараз має менше прав, ніж собака самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це він сказав у неділю, 25 січня, під час свого виступу у Вільнюсі на церемонії пам’яті учасників повстання 1863–1864 років.

«Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль», — наголосив Зеленський.

Реклама

Український президент зазначив, що 2020 року білоруси мали шанс, щоб змінити ситуацію, проте їхня підтримка тоді «була недостатньою».

«Тепер ми всі відчуваємо, наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для всіх через залежність Білорусі від Москви. Залежність, що не стає меншою», — сказав Зеленський.

Говорячи про залежність Білорусі від РФ, глава української держави заявив, що оператори російських бойових дронів «діють проти України, зокрема, з білоруської території».

«Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу „Орєшніками“. Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв’язки допомагають Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти всіх нас у Європі», — зазначив Зеленський.

Реклама

Він наголосив, що для Європи важливо не втратити жоден із народів, які живуть свободою.

«Саме тому для Європи критично не втрачати час. Саме тому ми всі у Європі кожен день маємо працювати на сильну Європу», — підсумував він.

Нагадаємо, наприкінці минулого року до Польщі та Литви успішно доправили 109 колишніх білоруських політв’язнів. Завдяки злагодженій співпраці України з міжнародними партнерами на волю вийшли представники білоруської опозиції, журналісти та громадські діячі, які роками зазнавали політичних переслідувань.