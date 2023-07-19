У Болгарії чоловік погрожував убити міністра оборони через позицію щодо України

У столиці Болгарії – Софії 18 липня затримали 39-річного чоловіка через погрози вбивства міністра оборони Болгарії Тодора Тагарева, який підтримує Україну через війну, розв’язану РФ.

Про це пише Euractiv.

Тодор Тагарев входить до складу нового уряду Софії, дотримується проєвропейських поглядів і рішуче виступає за військову підтримку України.

Зловмисник погрожував Тагареву, бо йому не подобалася його позиція з питання війни РФ проти України. Підозрюваний 4 липня надіслав міністру повідомлення на його особистій сторінці в соціальній мережі.

Чоловіка затримали на 72 години за постановою прокуратури.

Нагадаємо, президент Болгарії винуватив Україну у затягуванні війни. Посольство України у Болгарії виступило зі спростуванням цієї заяви.

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