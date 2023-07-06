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У Болгарії посилили всі заходи безпеки через очікуваний візит Зеленського

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У Болгарії посилили всі заходи безпеки через очікуваний візит Зеленського

У Болгарії посилили всі заходи безпеки через очікуваний візит Зеленського 6 липня / Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 липня, ймовірно відвідає Болгарію. Через це у столиці країни зібралося чимало правоохоронців.

У Софії 6 липня посилили заходи безпеки перед очікуваним візитом президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє місцевий телеканал bTV.

Очікується, що Зеленський прибуде до Болгарії близько обіду. Він прилетить урядовим AirBus. Під час свого візиту глава держави зустрінеться з прем'єр-міністром Болгарії Николою Денковим і віце-прем'єр-міністром Марією Габріель. На завершення запланована зустріч із президентом Болгарії Руменом Радевим.

Наразі у Софії вже посилили заходи безпеки, навколо урядових будівель перебуває велика кількість правоохоронців, рух транспорту в районі Ради міністрів перекрито.

Зазначимо, візит українського лідерв до Болгарії спочатку тримали в секреті з міркувань безпеки, але у вівторок дипломатичні джерела "злили" інформацію про плани українського лідера болгарському виданню 24 часа. Після цього міністр оборони країни Тодор Тагарев підтвердив візит Зеленського до Болгарії та вибачився за передчасне викриття інформації. Він сказав, що шкодує про зливання інформації" щодо візиту Зеленського.

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Дата публікації
Перегляди
154
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