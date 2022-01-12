У Болівії на коронавірус захворіли віцепрезидент та шість міністрів: подробиці

У Болівії на коронавірус захворіли віцепрезидент та шість міністрів: подробиці

Зараження віцепрезидента Болівії відбулося через тиждень після того, як він отримав першу дозу COVID-вакцини.

Віцепрезидент Болівії Девід Чокехуанка та шестеро міністрів болівійського Кабміну отримали позитивні результати тестів на COVID-19.

Про це із посиланням на заяву уряду країни від вівторка, 11 січня, повідомляє The Associated Press.

Зараження коронавірусною інфекцією підтвердилося, зокрема, в міністра МВС Едуардо дель Кастільйо, міністра оборони Едмундо Новільо, міністра МЗС Рохеліо Майти, міністра освіти Едгара Парі, міністра Мін'юсту Івана Ліми та міністерки планування Габріель Мендози.

Зазначається, що усі хворі політики пішли на самоізоляцію. Водночас інфікування віцепрезидента Чокехуанки відбулося через тиждень після того, як він отримав першу дозу вакцини проти COVID-19.

У Болівії нині спостерігають різке збільшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус. Так, якщо 1 січня добовий приріст COVID-хворих в країні становив 3 550 осіб, то через тиждень цей показник вже сягав 11 190.

На тлі сплеску захворюваності уряд скасував масові заходи.

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