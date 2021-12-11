У ботсаду 20 агресивних видр напали на чоловіка: вони повалили його на землю та покусали

У ботсаду 20 агресивних видр напали на чоловіка: вони повалили його на землю та покусали

Потерпілого врятував його друг.

У Сінгапурі в ботанічному саду на місцевого жителя напали 20 агресивних видр. Вони повалили чоловіка та покусали його.

Про це пише nypost.com.

Потерпілий Грем Джордж Спенсер розповів, що він часто гуляє в Сінгапурському ботанічному саду, проте ніколи не помічав там видр. Того ж дня там була зграя тварин. Видри стали агресивними після того, як біля них пробіг бігун. Вони намагались напасти на нього, проте йому вдалось врятуватись.

Тоді тварини напали на Спенсера. Вони повалили його на землю та покусали за ноги, сідниці та навіть пальці. Чоловіка врятував його друг, який гучно кричав та виганяв тварин.

"За 10 секунд вони вкусили мене 26 разів. Я думав, що помру", - загадує Грем Джордж Спенсер.

Чоловікам вдалось заховатись від видр у центрі відвідувачів ботанічного саду, бо тварини після нападу їх переслідували. Після цього потерпілий самостійно прийшов до лікарні, де йому надали медичну допомогу.

У Сінгапурському ботанічному саду перед входом повісили попередження про агресивних видр. Також там розмістили оголошення про те, як поводитись із цими тваринами.

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