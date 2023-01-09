У Бразилії задіяли силовиків для відновлення порядку у столиці через протести

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва наказав приєднати силовиків до відновлення порядку в столиці країни, де демонстранти увірвалися в урядові будівлі.

Про це повідомляє телеканал «Глобу».

Розпорядження про використання федеральних сил діятиме до 31 січня.

"Мета операції — покласти край порушенню громадського порядку в столичному федеральному окрузі, що супроводжується захопленням будівель, що належать державі", — йдеться в повідомленні.

Президент пообіцяв, що досягне жорсткого покарання учасників заворушень.

Ситуація у Бразилії

Раніше повідомлялося, що тисячі прихильників колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до парламенту, верховного суду та резиденції глави держави.

Повідомлень про жертви або серйозні сутички не надходило. Самого президента під час заворушень у столиці не було.

Прихильники Болсонару не визнають його поразки на виборах минулого року, регулярно проводять акції протесту, вимагаючи повернення експрезидента до влади.

Раніше в січні в Бразилії відбулася інавгурація нового президента Луїса Інасіу Лули да Сілви. Болсонару на церемонії не був присутній, в цей час він залишив країну.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував позицію нейтральності президента Бразилії Жаїра Болсонару у війні Росії проти України.

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