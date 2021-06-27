У Британії на автобусній зупинці знайшли секретні документи про місію есмінця Defender у Чорному морі

У Британії на автобусній зупинці знайшли секретні документи про місію есмінця Defender у Чорному морі

У документах наголошується, що Кремль може відреагувати на прохід корабля агресивно.

У британському Кенті на автобусній зупинці виявлено документи міністерства оборони. В одному з пакетів була інформації про місію есмінця HMS Defender.

Про це повідомляє ВВС.

Людина, що їх знайшла, передала документи журналістам, але побажала залишитися анонімним.

У документах йдеться, зокрема, про реакція Росії на прохід есмінця через українські води поблизу узбережжя окупованого Криму. Відзначається, що Кремль може відреагувати на прохід корабля агресивно.

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У штабі розглядали два можливих маршрути есмінця і три можливі варіанти дій у відповідь Росії — "безпечні і професійні" і "небезпечні і непрофесійні". Британці зупинилися на "безпечному і професійному прямому маршруті з Одеси в Батумі". Такий варіант, за їхніми словами, продемонстрував, що Лондон вважає води поблизу Криму українськими.

Згідно з другим варіантом, Defender тримався б подалі від берегів Криму. Але це дозволило б РФ говорити, що Британія злякалася або де-факто визнає українські територіальні води поблизу окупованого півострова російськими.

З документів випливає, що рішення направити есмінець саме першим курсом було прийнято для того, щоб висловити підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики.

В іншій папці був план можливої військової присутності Великобританії в Афганістані після завершення там операції НАТО і виведення контингенту США.

В уряді Великої Британії почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, в середу, 23 червня, Міноборони Росії заявило про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю поблизу незаконно анексованого Криму. Бомбардувальник нібито скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великобританії, втім заявило, що попереджувальний вогонь по їх есмінцю ніхто не відкривав.

Кореспондент BBC Джонатан Біл, який виявився на борту британського есмінця HMS Defender, зняв подію на камеру.

Обстріл британського есмінця російськими військовими біля анексованого Криму — "Секретні матеріали"

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