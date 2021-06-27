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У Британії на автобусній зупинці знайшли секретні документи про місію есмінця Defender у Чорному морі

У Британії на автобусній зупинці знайшли секретні документи про місію есмінця Defender у Чорному морі

Associated Press

У документах наголошується, що Кремль може відреагувати на прохід корабля агресивно.

У британському Кенті на автобусній зупинці виявлено документи міністерства оборони. В одному з пакетів була інформації про місію есмінця HMS Defender.

Про це повідомляє ВВС.

Людина, що їх знайшла, передала документи журналістам, але побажала залишитися анонімним.

У документах йдеться, зокрема, про реакція Росії на прохід есмінця через українські води поблизу узбережжя окупованого Криму. Відзначається, що Кремль може відреагувати на прохід корабля агресивно.

У штабі розглядали два можливих маршрути есмінця і три можливі варіанти дій у відповідь Росії — "безпечні і професійні" і "небезпечні і непрофесійні". Британці зупинилися на "безпечному і професійному прямому маршруті з Одеси в Батумі". Такий варіант, за їхніми словами, продемонстрував, що Лондон вважає води поблизу Криму українськими.

Згідно з другим варіантом, Defender тримався б подалі від берегів Криму. Але це дозволило б РФ говорити, що Британія злякалася або де-факто визнає українські територіальні води поблизу окупованого півострова російськими.

З документів випливає, що рішення направити есмінець саме першим курсом було прийнято для того, щоб висловити підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики.

В іншій папці був план можливої військової присутності Великобританії в Афганістані після завершення там операції НАТО і виведення контингенту США.

В уряді Великої Британії почала розслідування інциденту.

  • Нагадаємо, в середу, 23 червня, Міноборони Росії заявило про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю поблизу незаконно анексованого Криму. Бомбардувальник нібито скинув бомби на його шляху.
  • Міністерство оборони Великобританії, втім заявило, що попереджувальний вогонь по їх есмінцю ніхто не відкривав.
  • Кореспондент BBC Джонатан Біл, який виявився на борту британського есмінця HMS Defender, зняв подію на камеру.

Обстріл британського есмінця російськими військовими біля анексованого Криму — "Секретні матеріали"

Обстріл британського есмінця російськими військовими біля анексованого Криму — "Секретні матеріали"

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