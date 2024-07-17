У Британії назвали Китай, Росію і Північну Корею "смертельними" загрозами

Росія, Іран, Північна Корея і Китай становлять "смертельну" загрозу для Великої Британії та НАТО загалом.

Про це заявив керівник стратегічного огляду оборонного потенціалу Британії Джордж Робертсон, повідомляє Bloomberg.

"Ми стикаємося зі смертоносним квартетом країн, які все більше працюють разом", - заявив він.

Видання пише, що заяви Робертсона мають велике значення. Адже проведений під його керівництвом огляд задасть курс для оборонної політики нового лейбористського уряду Британії. За інформацією британського Міноборони документ опублікують на початку 2025-го. Він представить план дій щодо досягнення мети, а саме виділення 2,5% від ВВП на оборону, яку поставив новий прем'єр Кір Стармер.

Bloomberg зауважує, що оборона стала першим випробуванням для Стармера на посаді очільника уряду Британії. Він прагне заявити про себе на світовій арені як про сильного прогресивного лідера перед обличчям сплеску популізму в Європі та можливості нового президентства Дональда Трампа в США,

Тим часом Робертсон, який очолював НАТО від 1999 до 2003 року і раніше обіймав посаду міністра оборони за Тоні Блера, керуватиме оборонним оглядом нового уряду.

Нагадаємо, раніше в НАТО назвали Китай "вирішальним чинником" у війні РФ. Країни Альянсу засудили КНР і зажадали від Китаю "припинити будь-яку матеріальну і політичну підтримку військових дій Росії". На це Пекін обурено відреагував, назвавши заяву НАТО "провокаційною".

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