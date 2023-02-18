У Британії назвали справжню причину затримок з танками для України

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що лише після ухвалення політичного рішення про постачання Україні танків багато країн дізналися про реальний стан справ з їхньою технікою.

За словами Воллеса, за останні 30 років армії країн НАТО насправді дуже ослабли. Як виявилося, техніка, яку теоретично могли б одразу відправити Україні, виявилася або не готовою до цього, або не відремонтованою взагалі.

Про це міністр оборони Британії розповів в інтерв’ю Spiegel.

"Політичне рішення, безумовно, існує. Але багато країн виявляють, що їхні армії не мають оперативних танків, які можна було б поставити. Політики відправили своїх військових на склади і виявили, що їхні танки не готові або не відремонтовані для доставки в Україну. Або що на ремонт гармат чи силової установки знадобиться певний час. Ви знаєте ці проблеми з оперативною готовністю у Бундесвері. В інших країнах ситуація не відрізняється", - зізнався Воллес.

За його словами, країни НАТО з болем усвідомили, що їх армії за останні 30 років значно ослабли.

"Існують певна кількість танків, які має кожна країна. Але є реальність, яка свідчить про те, що дуже мало з них придатні до експлуатації. Навіть 14 танків Challenger для України ми не брали зі складів, де вони зберігалися, вони були зняті з бойового чергування. Зрештою, політика ухвалила рішення. Але потім почалася перевірка реальністю", - розповів британський міністр.

Воллес додав, що така сама ситуація сьогодні не лише з танками, а й з боєприпасами та іншою технікою. Однак танки надійдуть до України, що б там не було, нехай навіть це займе трохи більше часу.

"Ми повинні дати іншим партнерам трохи більше часу. Вимикач переключився, і це важливо на даний момент. Одна з причин - це військове значення цього рішення щодо танків для перебігу війни. Ми повинні бути чесними. Танки не є диво-зброєю для негайної перемоги у війні. Звісно, вони явно ефективніші за російські танки. Але окрім цього, зелене світло щодо Challenger або Leopard було надзвичайно важливим знаком для України", - сказав Воллес.

Британський міністр зауважив, що завдяки сучасним танкам Захід дає можливість Україні краще позиціонувати себе у військовому плані і наблизитися до стандартів НАТО щодо ведення війни.

"Для цього ми, німці, американці чи поляки, зараз тренуємо українських солдатів. У короткостроковій перспективі це не змінить хід війни. Але в середньостроковій перспективі це надзвичайно важливо", - зазначив він.

Нагадаємо, очільник Міноборони Британії Бен Воллес також заявив, що його країна готова передати Києву сучасну авіацію. Однак її обслуговування вимагає 150 техніків на землі, тож Британія не готова відправити своїх людей до України під час війни з РФ.

Читайте також: