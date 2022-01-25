У Британії відповіли, чи збираються вони розміщувати своїх військових в Україні

У Британії відповіли, чи збираються вони розміщувати своїх військових в Україні

Наступного тижня очільниця британського МЗС приїде до України.

Міністерка закордоних справ Великої Британії Елізабет Трасс повідомила, що британські війська навряд чи будуть розміщені в Україні для бойових завдань.

Про це пише Reuters.

Під час виступу Трасс у британському парламенті її запитали про можливість розміщення британських військових в Україні.

"Малоймовірно, що з'являться такі обставини", - відповіла Трасс.

Водночас очільниця закордонного відомства зазначила, що Британія працює над забезпеченням України оборонною зброєю і проведенням професійної підготовки військових. Крім того, країна ініціює підтримку України з боку міжнародної спільноти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс наступного тижня відвідає Україну.

Крім того, 25 січня у Львівській області розпочалися військові навчання із застосування нових протитанкових ракетних комплексів NLAW, які передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.

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