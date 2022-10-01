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У Британії відреагували на викрадення росіянами генерального директора Запорізької АЕС

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У Британії відреагували на викрадення росіянами генерального директора Запорізької АЕС

Фото: Енергоатом

Пані посол Великої Британії відреагувала на зухвале викрадення росіянами генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс наголосила, що такі дії російських окупантів є злочином і підривають безпечне управління станцією.

Про це Сіммонс написала у своєму Твітері.

"Повідомляється, що гендиректор Української атомної електростанції у Запоріжжі Мурашов був "затриманий" Росією. Його мають негайно звільнити. Це затримання є злочином, а також підриває безпечне управління заводом", - написала пані посол Великої Британії.

Нагадаємо, російські окупанти 30 вересня затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. МАГАТЕ звернулося до російської влади з проханням надати роз'яснення у зв'язку з повідомленнями про затримання гендиректора.

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