У Британії відреагували на викрадення росіянами генерального директора Запорізької АЕС

Пані посол Великої Британії відреагувала на зухвале викрадення росіянами генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.
Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс наголосила, що такі дії російських окупантів є злочином і підривають безпечне управління станцією.
Про це Сіммонс написала у своєму Твітері.
"Повідомляється, що гендиректор Української атомної електростанції у Запоріжжі Мурашов був "затриманий" Росією. Його мають негайно звільнити. Це затримання є злочином, а також підриває безпечне управління заводом", - написала пані посол Великої Британії.
Нагадаємо, російські окупанти 30 вересня затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. МАГАТЕ звернулося до російської влади з проханням надати роз'яснення у зв'язку з повідомленнями про затримання гендиректора.
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