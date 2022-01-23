У Великій Британії вважають, що РФ намагається привести до влади у Києві проросійського лідера (заява)

У Великій Британії вважають, що РФ намагається привести до влади у Києві проросійського лідера (заява)

Російська розвідка також підтримує контакти із кількома колишніми українськими політиками.

У контексті військової агресії з боку РФ особливу роль може грати план Кремля привести проросійського політика до влади в Україні.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій МЗС Великої Британії, - пише Укрінфрм.

“Ми маємо інформацію, яка вказує, що, ухвалюючи рішення про можливе вторгнення й окупацію України, уряд РФ намагається привести до влади у Києві проросійського лідера. Як потенційного кандидата розглядають колишнього депутата Євгена Мураєва”, - зазначається у заяві.

У британському МЗС заявили, що російська розвідка також підтримує контакти із кількома колишніми українськими політиками, серед яких: Сергій Арбузов, Андрій Клюєв, Володимир Сівкович та Микола Азаров.

“Дехто з них контактує з російськими розвідниками, залученими до планування нападу на Україну”, - додали у британському зовнішньополітичному відомстві.

За словами міністерки закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, оприлюднена інформація проливає світло на масштаб російських дій, покликаних підірвати Україну.

“Росія повинна знизити напруження, припинити кампанію агресії й дезінформації, а також просуватися шляхом дипломатії. Велика Британія та наші партнери вже неодноразово казали, що будь-яке військове вторгнення в Україну буде величезною стратегічною помилкою й матиме високу ціну”, - резюмувв Трасс.

Нагадаємо, що в Україну прибула перша партія американської летальної зброї.

Нагадаємо, Великобританія розпочала постачання в Україну протитанкової зброї для захисту від Росії. Однак у Мережі з'явилася трекінгова карта, на якій видно, що британські літаки чомусь зробили гачок і летіли в обхід території Німеччини.

Слід зазначити, що Німеччина виступає проти постачання озброєння Україні. Попри це, канцлер країни попередив РФ про серйозні політичні та економічні наслідки можливого вторгнення.

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