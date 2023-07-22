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У Британії з’явилась перша вулиця на честь Володимира Зеленського – фото

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Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Британії з’явилась перша вулиця на честь Володимира Зеленського – фото

У Британії з’явилась перша вулиця на честь Володимира Зеленського. / Фото: Офіс президента України

У британському місті відкрили вулицю, названу на честь Володимира Зеленського.

У місті Харлоу, у графстві Ессекс, Велика Британія, у п’ятницю, 21 липня, офіційно відкрили першу в країні вулицю, названу на честь президента України Володимира Зеленського. П’ята авеню в Харлоу відтепер має офіційну назву "П’ята авеню – авеню імені Зеленського".   

Про це повідомляє BBC.

Депутат Палати громад від Консервативної партії Роберт Халфон пояснив, що Харлоу було побудоване для сімей, які були змушені виїхати з перенаселеного в результаті руйнувань Лондона після Другої світової війни.

"Нове місто Харлоу постало як фенікс з попелу. Ми хотіли показати українцям, що можна зробити – що після перемоги над Росією є надія, є можливості, що вони матимуть гарні нові міста", – пояснив політик.

У Британії відкрили першу в країні вулицю, названу на честь президента України Володимира Зеленського. Фото: BBC. / ©
У Британії відкрили першу в країні вулицю, названу на честь президента України Володимира Зеленського. Фото: BBC.

Він також похвалив жителів Харлоу, які допомогли прихистити та підтримати близько 70 українських біженців з початку російського вторгнення.

Також повідомляється, що на церемонії відкриття нової назви, під час якої було урочисто змінено знак, мав бути присутній і посол України в Британії Вадим Пристайко, але його несподівано звільнили вранці в п’ятницю.

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Дата публікації
Перегляди
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