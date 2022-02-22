У Британії закликали Путіна шукати дипломатичні шляхи, але попередили Україну про можливий напад

У Британії закликали Путіна шукати дипломатичні шляхи, але попередили Україну про можливий напад

Прем'єр Британії говорить, що ймовірність атаки не зникла.

Велика Британія шукатиме дипломатичні шляхи для вирішення ситуації, яка склалася біля кордонів України до та після визнання Росією ОРДЛО.

Про це під час свого виступу сказав британський прем'єр Борис Джонсон.

"Разом ми давали всі можливості Путіну, щоб продовжувати перемовини дипломатичним шляхом. Ми не здамося. Наскільки це можливо ми будемо шукати надалі дипломатичні шляхи. Втім, ми повинні обговорювати різні можливості", - сказав він.

Джонсон вкотре наголосив на тому, що "Путін піде далі, щоб атакувати Украну". "Ми раніше дуже багато поширювали інформацї своє розвідки. Ми це робили, щоб допомогти Україні підготуватися", - наголосив прем'єр-міністр Британії.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська. Вже наступного дня, 22 лютого, Рада Федерації РФ проголосувала за визнання "ЛДНР" та ратифікувала договір про дружбу.

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