У Британії закликали Сі Цзіньпіня переконати Путіна вивести війська з України

В Лондоні будуть тільки вітати дії Китаю, якщо вони дійсно спрямовані на відновлення миру та суверенітету України.

Китайський лідер Сі Цзіньпін повинен використати свій вплив на російського диктатора Володимира Путіна, щоб вмовити його вивести свої війська з території України.

Про це журналістам заявив речник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, повідомляє Укрінформ.

Речник підкреслив, що якщо в Пекіні дійсно хочуть зіграти справжню роль у відновленні миру та суверенітету України, то в Лондоні будуть тільки вітати такі дії.

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Він зазначив, що у Великій Британії чітко розуміють, що будь-яка мирна угода може базуватися лише на самовизначенні та суверенітеті України, все решта не є мирною угодою.

"Тому ми продовжуватимемо закликати Китай, як і раніше, приєднатися до інших країн світу в заклику до Путіна вивести свої війська (з України – ред.)", - заявив речник Сунака.

Нагадаємо, раніше голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що китайська влада поки вагається, чи надавати Росії збройну допомогу у її військовій агресії проти України, остаточне рішення ще не ухвалене.

Крім того, ми раніше інформували, що Сі Цзіньпін відвідає Росію 20-22 березня. Він планує провести переговори з місцевим диктатором Володимиром Путіним.

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