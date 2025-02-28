У Британії зберуться представники майже 20 держав, щоб поспілкуватися про мирну угоду для України – Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії вважає, що угода може бути міцною.

Представники 18 європейських держав зберуться в Лондоні обговорити, зокрема, мирну угоду для України, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час спільної з Трампом пресконференції в Білому домі 27 лютого 2025 року.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на закордонні ЗМІ.

Стармер сказав, що це має бути угода, "яка буде міцною".

"І сьогодні ми говорили про угоду, про те, що це буде довготривала угода, і, виходячи з цього, наші команди тепер будуть детально говорити", – додав Стармер, посилаючись на зміст його переговорів з Трампом.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом заявив, що Сполучене Королівство готове збільшити витрати на оборону до найбільших від часів холодної війни, адже не може бути нагороди для агресора, і кремлівського диктатора Володимира Путіна необхідно зупинити, щоби "він не повертався".

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