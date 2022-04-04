У британському міністерстві оборони назвали головну ціль вторгнення Росії в Україну

У Маріуполі тривають запеклі бої, оскільки російські війська намагаються захопити місто.
Захоплення Маріуполя нині є ключовою метою вторгнення Росії в Україну, оскільки це має забезпечити Кремлю сухопутний коридор для військових з РФ до окупованого росіянами Криму.
Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 April 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 3, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/6U2qEmdx0T
#StandWithUkraine pic.twitter.com/tn99P8tmbg
"У Маріуполі тривають запеклі бої, оскільки російські війська намагаються захопити місто. Місто продовжує піддаватися інтенсивним невибірковим обстрілам, але українські сили чинять рішучий опір, зберігаючи контроль над центральними районами. Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки має забезпечити сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму", - ідеться в повідомленні у соцмережі.
Нагадаємо, Маріуполь залишається найгарячішою точкою у Донецькій області. В окупованому місті так і немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Там залишаються близько 160 тисяч людей. Росіяни беруть у полон мирних мешканців та масово вивозять їх до РФ.
Додамо, окупанти беруть в полон мирних мешканців Маріуполя та вивозять до РФ.
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