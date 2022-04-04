У британському міністерстві оборони назвали головну ціль вторгнення Росії в Україну

У Маріуполі тривають запеклі бої, оскільки російські війська намагаються захопити місто.

Захоплення Маріуполя нині є ключовою метою вторгнення Росії в Україну, оскільки це має забезпечити Кремлю сухопутний коридор для військових з РФ до окупованого росіянами Криму.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/6U2qEmdx0T



#StandWithUkraine pic.twitter.com/tn99P8tmbg — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 3, 2022

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"У Маріуполі тривають запеклі бої, оскільки російські війська намагаються захопити місто. Місто продовжує піддаватися інтенсивним невибірковим обстрілам, але українські сили чинять рішучий опір, зберігаючи контроль над центральними районами. Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки має забезпечити сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму", - ідеться в повідомленні у соцмережі.

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Нагадаємо, Маріуполь залишається найгарячішою точкою у Донецькій області. В окупованому місті так і немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Там залишаються близько 160 тисяч людей. Росіяни беруть у полон мирних мешканців та масово вивозять їх до РФ.

Додамо, окупанти беруть в полон мирних мешканців Маріуполя та вивозять до РФ.

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