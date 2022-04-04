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У британському міністерстві оборони назвали головну ціль вторгнення Росії в Україну

Дата публікації
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1998
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У британському міністерстві оборони назвали головну ціль вторгнення Росії в Україну

Getty Images

У Маріуполі тривають запеклі бої, оскільки російські війська намагаються захопити місто.

Захоплення Маріуполя нині є ключовою метою вторгнення Росії в Україну, оскільки це має забезпечити Кремлю сухопутний коридор для військових з РФ до окупованого росіянами Криму.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"У Маріуполі тривають запеклі бої, оскільки російські війська намагаються захопити місто. Місто продовжує піддаватися інтенсивним невибірковим обстрілам, але українські сили чинять рішучий опір, зберігаючи контроль над центральними районами. Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки має забезпечити сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму", - ідеться в повідомленні у соцмережі. 

Нагадаємо, Маріуполь залишається найгарячішою точкою у Донецькій області. В окупованому місті так і немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Там залишаються близько 160 тисяч людей. Росіяни беруть у полон мирних мешканців та масово вивозять їх до РФ.

Додамо, окупанти беруть в полон мирних мешканців Маріуполя та вивозять до РФ.

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