У Брюсселі вже завтра відбудеться зустріч щодо майбутнього України: Зеленський розкрив деталі

Володимир Зеленський / © Associated Press

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У середу, 4 листопада, у Брюсселі відбудуться переговори представників України, США, європейських країн та НАТО. Сторони обговорять гарантії безпеки для України та пакети відновлення країни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент ТСН.ua.

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«Завтра в Брюсселі також будуть наші команди. Будуть зустрічі: Америка, Європа, НАТО, Україна. Говоритимуть про пакети відновлення, про гарантії безпеки. Працюватимуть на рівні команд», — заявив глава держави.

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Окрему увагу Зеленський приділив спільним виробництвам, міжнародним проєктам та подальшій європейській інтеграції України.

За словами президента, до кінця 2026 року Україна має відкрити шість переговорних кластерів у межах процесу вступу до Європейського Союзу.

«Ми рухаємось до Європейського Союзу. Цього року маємо відкрити шість кластерів у перемовинах щодо майбутнього вступу до ЄС», — наголосив він.

Зеленський підкреслив, що євроінтеграція важлива не лише для гарантування європейського майбутнього України, а й для підтримки морального духу українців під час війни.

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«Це важливо для нас і з точки зору гарантування майбутнього України в Європі, і з точки зору морального посилення наших людей зараз. Євроінтеграція тут є мотивацією українців», — зазначив президент.

Зеленський прибув до Німеччини на важливі переговори

Нагадаємо, 3 листопада президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де заплановані зустрічі з канцлером і президентом Німеччини, а також президенткою Бундестагу. Глава держави також візьме участь у Берлінській безпековій конференції.

Головними темами переговорів стануть зміцнення української ППО, підтримка енергетики та координація дипломатичних зусиль.

«Найголовніше – наша дипломатична координація: важливі зустрічі попереду, зміцнення ППО та підтримка нашої енергетики. Саме це буде пріоритетом сьогоднішніх перемовин», — наголосив Зеленський.

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Нові переговори України та Росії в Абу-Дабі

Крім того, 10–11 листопада в Абу-Дабі запланований новий раунд переговорів між Україною та Росією за посередництва США.

Як повідомив спецпосланець американського президента Стів Віткофф, сторони на робочому рівні обговорять безпекові домовленості, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки до завершення війни.

Віткофф висловив сподівання, що зустрічі допоможуть розвинути результати попередніх переговорів у Києві, Осло та Санкт-Петербурзі й наблизити укладення тривалої мирної угоди.

Російську делегацію на тристоронніх переговорах зі США та Україною в Абу-Дабі очолить помічник «фюрера» Володимир Мединський. За його словами, таке рішення раніше озвучив сам диктатор Володимир Путін. Саме Мединського, Москва знову визначила головним переговорником від російської сторони.

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