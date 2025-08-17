У Брюсселі завершились переговори Зеленського з лідерами ЄС: що обговорювали напередодні зустрічі з Трампом

Коаліція охочих / © Associated Press

У Брюсселі завершилася онлайн-конференція лідерів держав “коаліції охочих” за участі президента України Володимира Зеленського, яки тривали понад 2,5 годин.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За словами Сікорського, на порядку денному були ключові питання: “зупинка вбивств в Україні, збереження санкційного тиску на Росію, принцип, що лише Україна визначає свою територіальну долю, а також гарантії безпеки для Києва та Європи”.

Під час зустрічі європейські лідери скоординували спільні дії напередодні зустрічі українського президента з главою США Дональдом Трампом, а також обговорили гарантії безпеки для України.

Речниця Європейської комісії Аріанна Подеста повідомила кореспонденту “Суспільного”, що дискусії були зосереджені на ключових питаннях, зокрема про зобов’язання зберігати тиск на Росію за допомогою санкцій та принцип.

“Європейські лідери провели позитивний обмін думками з метою координації дій у зв’язку із завтрашньою зустріччю з президентом США Дональдом Трампом”, — сказала вона.

Подеста додала, що обговорювалися також “сильні гарантії безпеки, які захищають життєво важливі інтереси безпеки України та Європи”. За її словами, зустріч стала нагодою для лідерів ще раз підтвердити єдність у підтримці України на шляху до справедливого і тривалого миру. Інших деталей конференції речниця Єврокомісії не розповіла.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підсумував онлайн-зустріч, зазначивши, що для встановлення миру важливо чинити тиск на агресора, а не на жертву.

Нагадаємо, сьогодні, 17 серпня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Брюсселя.

Вже завтра, 18 серпня, Зеленський із низкою європейських лідерів проведе у Вашингтоні зустріч з президентом США Дональдом Трампом з метою обговорення мирного врегулювання російської війни проти України.

Також до Вашингтона вирушать німецький канцлер Мерц, італійська премʼєрка Мелоні та президент Фінляндії Стубб, президент Франції Макрон та очільник НАТО Рютте.