У Британії заговорили про прорив мирних переговорів України та Росії: подробиці

Джон Гілі / © Сайт президента України

Переговори щодо завершення російської агресії проти України досягли найбільшого прогресу за весь час конфлікту.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, підбиваючи підсумки 2025 року в соцмережі X.

Прогрес у дипломатії та роль партнерів

За словами Гілі, наразі спостерігається суттєва активізація зусиль США щодо досягнення миру. Особливо важливими стали сигнали, що надійшли напередодні з Берліна.

«Ми перебуваємо на важливому етапі цієї війни. Зусилля США щодо миру просуваються, і вчора в Берліні з’явилися сигнали про прогрес у мирних переговорах, які просунулися далі, ніж будь-коли за час цієї війни», — зазначив міністр.

Гілі також повідомив, що протягом 2025 року союзники в рамках формату «Рамштайн» акумулювали військову допомогу для України на рекордну суму — 50 млрд фунтів стерлінгів.

Готовність до розгортання сил

Британський міністр наголосив, що Лондон готується до періоду після припинення вогню. Наразі триває активне фінансування підготовки британських військ та авіації, щоб забезпечити їхню готовність до розгортання на українській землі, коли настане сталий мир.

Попри дипломатичні успіхи, ситуація на фронті та в тилу залишається складною. Гілі застеріг, що Володимир Путін не припиняє жорстоких атак на українські міста, тому Захід не має права послаблювати підтримку.

«Ми повинні активізуватися. Ми повинні ще більше посилити нашу підтримку, щоб чинити тиск на Путіна, щоб він уклав угоду, а також щоб захистити українців протягом зимових місяців», — закликав очільник Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія розглядає наступний рік як рік продовження масштабних бойових дій. Сигнали, які зараз надходять із Москви, свідчать про відсутність реального бажання миру.

Раніше ми писали, вперше від початку повномасштабного вторгнення припинення війни здається можливим. Після серії інтенсивних дипломатичних зустрічей у Берліні за участі України, США та лідерів ЄС, сторони заявили про «реальний і конкретний прогрес». Фінальним акордом дводенного марафону стала спільна телефонна розмова з Дональдом Трампом.