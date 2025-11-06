У Британії заговорили про шанс на мир в Україні: хто може вплинути на Путіна

Володимир Путін. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп досі здатен переконати російського “фюрера” Володимира Путіна розпочати мирні переговори щодо України. Втім, перемовини надалі продовжують буксувати.

Про це заявив Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у коментарі Politico.

Британський політик наголошує, що ситуацію в Газі та припинення вогню в регіоні не можна порівнювати з подіями в Україні. Однак, каже Гілі, є виняток.

"Президент Трамп – це та фігура, яка може посадити Путіна за стіл переговорів, яка потенційно може покласти край бойовим діям", – сказав він.

За словами Гілі, робота партнерів Києва з "Коаліції рішучих" "регулярно оновлюється, щоб ми могли справді відчувати, що готові в момент встановлення миру, коли б він не настав, втрутитися і допомогти забезпечити його".

Зауважимо, свої коментарі очільник Міноборони Британії зробив після засідання Об'єднаних експедиційних сил в Боде, де вони підписали нову угоду про партнерство з Україною.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін просив його “завершити війну в Україні”. З його слів, це сталося під час їхньої розмови телефоном два тижні тому. Зауважимо, американський президент досі вважає, що мав би достатній вплив на російського “фюрера”, аби переконати його піти на домовленості.

Раніше Трамп наголосив, мовляв, немає “останньої краплі”, яка доведе, що Путін справді не готовий закінчити війну проти України. Мовляв, іноді слід дозволити сторонам продовжувати битися.