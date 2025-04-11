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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

У Британії заявили, що 2025-й буде "критичним роком" для війни

Завдання міністрів оборони країн-членів Альянсу полягає в тому, щоб “доставити термінову військову допомогу в руки українських бійців.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Джон Гілі.

Джон Гілі. / © Сайт президента України

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав 2025 рік "критичним роком" для війни в Україні.

Про це він заявив, виступив перед членами Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, пише Sky News.

"2025 рік – критичний рік для війни в Україні, і це критичний момент. Ми стоїмо з вами в боротьбі і ми стоїмо з вами в мирі", - наголосив британський міністр.

За його словами, зараз завдання міністрів оборони країн-членів Альянсу полягає в тому, щоб “доставити термінову військову допомогу в руки українських бійців.

Він закликає присутніх переосмислити, чим вони можуть допомогти Києву. Гілі відзначив 350 мільйонів фунтів стерлінгів, які Лондон виділив 11 квітня. З його слів, це частина ширшого пакету допомоги на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів, який зміцнить британсько-українські промислові зв'язки, а також надасть Києву більше озброєнь.

"Сьогодні ми пообіцяємо виділити ще мільярди [на фінансування українських військових]", -стверджує британський міністр.

Нагадаємо, днями в адміністрації “фюрера” Володимира Путіна зробили ще одну заяву про припинення вогню. Зокрема, Москва цинічно заявляє про нібито свою солідарність з ідеєю припинення вогню.

Дата публікації
Кількість переглядів
148
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