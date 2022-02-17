У Брюсселі міністри оборони країн НАТО обговорять відведення російських військ та безпеку в Чорному морі

По відеозв'язку до зустрічі приєднається очільник українського оборонного відомства Резніков.

Плюс 7 тисяч російських військових. Попри заяви Росії про відведення військ, на кордоні з Україною кількість їхніх військових збільшується. Про це пише американська преса, посилаючись на джерела в Білому домі. Відведення військ Кремля та безпека у Чорному морі - основна тема, яку сьогодні, 17 лютого, у Брюсселі обговорять міністри оборони країн НАТО разом з представниками України та Грузії.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 17 лютого.

Тим часом менш ніж за десять кілометрів від українського кордону російські війська в Білорусі на річці Прип'ять розгорнули понтонний міст. Про це повідомляють дослідники, що вивчають дані з відкритих джерел, посилаючись на супутникові знімки. У білоруському Міноборони заявляють, що таким способом вони відпрацьовують удари з повітря.

Раніше Генсек Альянсу заявляв, що Москва скупчила рекордну кількість військ поблизу України вперше від часів "холодної війни" і на цю загрозу потрібно реагувати вчасно. І їхнього часткового відведення, про яке заявляють в Росії, - тут ще не помітили. Нинішня криза найсерйозніша за останні десятиліття, заявив напередодні Єнс Столтенберг.

Як жити в цій новій реальності і як реагувати - сьогодні думатимуть і лідери країн-членів Євросоюзу. Збираються на саміт, центральна тема якого - Афирка. Та в щільному графіку через нинішню кризу знайшлося місце й для України - можливу загрозу з боку Росії теж обговорять. Наразі ЄС працює за трьома напрямками: дипломатія, підготовка санкцій і підтримка України. До слова, напередодні Європарламент погодив виділення їй пакету екстреної допомоги в розмірі мільярд і двісті мільйонів євро.

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